AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası Gazzedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalar olacağını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin Başkan Erdoğanı hedef alan cuntacı sözlerine sert tepki gösteren Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımıza Cunta Başı denmesinin hukuki karşılığı olacak ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğanın İmralı heyetini kabul edeceği takvim de netleşti. Ömer Çelik, DEM Partiden görüşme talebi geldi! Bu hafta içinde görüşme olabilir şeklinde konuştu.