AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özelin, İranın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrailin güçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması Ankaranın önceliği olmamalıdır. sözlerine tepki gösteren Çelik, Özelin böyle bir cümlesi büyük sorumsuzluk. Türkiyenin herhangi bir devleti zayıflatmak ya da güçlendirmek için bulunduğunu söylemek basiretsizliktir. dedi. Türkiyenin meşru çıkarları için Suriyede olunduğunu vurgulayan Ömer Çelik, Suriye içindeki çatışmaların yükselmesi yönünde bir yaklaşımımız yoktur. ifadelerini kullandı. Esad rejiminin terk ettiği bölgeleri terör örgütü PKKyı davet ettiğine dikkat çeken Çelik, Bu da rejim ile terör örgütlerin iş birliğini gözler önüne sermekte. Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütlerini görmek istemiyoruz. dedi.