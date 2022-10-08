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7/24 Dinle Takvim AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmak / 08.10.22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmak / 08.10.22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmak / 08.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmak / 08.10.22

Takvim 01:57
02

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22

Takvim 02:04
03

Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor / 01.10.22

Takvim 02:21
04

Bakanlık 'Kent Tarımı' için gaza bastı! Sebze fiyatlarını yüzde 50 düşürecek model / 03.10.22

Takvim 02:20
05

Almanya gazsız kalma korkusuyla karneli doğalgaz dönemine geçmeye hazırlanıyor / 04.10.22

Takvim 01:23
06

Avrupa'da enerji krizinin derinliği her geçen gün artmaya devam ediyor! Almanya elektrik ihracatını, Fransa ise sıcak suyu kesecek / 06.10.22

Takvim 02:26
07

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
08

ABD'nin gazıyla Ege'de zıplayan provokatör Yunan iç sorunlarla boğuşuyor! Atina'da öğrenciler ve sendikalar ayaklandı / 07.10.22

Takvim 01:24
09

Rıdvan Yılmaz bombası! Galatasaray’ın büyük ses getirecek ara transfer planını TAKVİM açıklıyor / 08.10.22

Takvim 01:11
10

Başkan Erdoğan ve Aliyev boşuna 'Sorosçu' dememiş! CIA'nin kurduğu Azadlıq Radiosu'nun finans kaynağı Soros ve ABD / 07.10.22

Takvim 02:10
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