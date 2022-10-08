AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2023, gençlerin Türkiyeye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler açıklamasında bulundu. Çelik, Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar dedi.