AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kongre kararının alındığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK toplantısı sonrası sürece ilişkin konuştu. Kongre takvimini açıklayan Çelik, AK Partide değişim olacağını sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin erken seçim söylemini CHP içindeki krizi perdeleme çabası olarak yorumlayan Özel, 2024 yılının en kötü esprisi nedir dense bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz dedi. Teğmenlerin kılıçlı yemini üzerinden süregelen tartışmalara da değinen Ömer Çelik, vesayeti diriltme çabalarına izin vermeyeceklerini dile getirdi.