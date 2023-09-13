Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunun sosyal medya hesabından 12 Eylül açıklamalarıyla ilgili sert tepki gösteren Çelik, O günden beri kanun içerisinde, hukuk içerisinde alınan tedbirlere Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek, aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanıp sürekli olarak 15 Temmuzdaki darbe girişimine bir mazaret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller ya da farkındalar ama maalesef bu çirkin yolu takip etmeye devam ediyorlar ifadelerini kullandı.