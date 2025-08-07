AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMMde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin konuşan Çelik, Komisyonun odağı PKKnın feshidir dedi. Sahte diploma ve e-imza olaylarının devlet kurumları tarafından 1 yıl önce fark edildiğini belirten Çeliki Sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. ifadelerini kullandı. Çelik PKKnın uzantığı YPGyi de uyardı.