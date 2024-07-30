AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, CHPli Tanın açıklamaları ve CHP Genel Merkezinin ifadelerine tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücelin AK Parti bizden özür dilemeli sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özür dileyecek olan biz değiliz. Bu konuşmayı kim yaptıysa o milletimizden özür dileyecek dedi. Öte yandan Mahmud Abbasın Türkiye ziyareti üzerinden polemik yaratmaya çalışan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakana da tepki gösteren Ömer Çelik, Sayın Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refahın oylarıyla seçildiğini unutmasın diyor. Biz bütün vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza verdiği oydan dolayı müteşekkiriz. Siyasal egoizmden uzak durulması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır şeklinde konuştu.