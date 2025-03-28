AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasette zehirli bir dil kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özelin CHP içinde vesayet altında olduğunu söyledi. Saraçhanedeki provokasyonları Vandallık ve barbarlıktır olarak tanımlayan Çelik, Özelin yaptığı sokak çağrısının sorumsuz olduğunu belirtip İstanbul Valisi, başsavcısı ve emniyet güçlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Başkan Erdoğana ve ailesine edilen küfürlere ilişkin Lanetli bir eylemdir. Haysiyetten ve şereften yoksun insanların yapacağı işlerdir. Hiç kimse sabrımızı test etmesin dedi. Çelik, CHPnin boykot provokasyonunu kutuplaşma olarak niteleyip Kahve üzerinden kutuplaşma yaratıyorlar ifadelerini kullandı.