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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında / 28.03.25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında / 28.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında / 28.03.25

Takvim 06:57
02

Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur / 28.03.25

Takvim 03:34
03

Başka Bir Gün'ün Tuna'sı Berkay Ateş'in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili... / 28.03.25

Takvim 02:07
04

Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı / 28.03.25

Takvim 01:21
05

Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?

Takvim 04:59
06

CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM'den olağanüstü kurultaya onay... "İmamoğlu" kararı / 28.03.25

Takvim 01:40
07

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı üzecek transfer! / 28.03.25

Takvim 06:32
08

Uludağ Kervansaray Otel'de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı: Yangın anında alarm sistemi çalışmamış / 28.03.25

Takvim 03:29
09

RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası / 28.03.25

Takvim 06:58
10

Uludağ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı / 28.03.25

Takvim 01:50
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