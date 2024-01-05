AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin mitingi sonrası yaşananlar ve ardından ortaya atılan Hilafet iddialarına sert tepki gösterdi. Her seçim öncesi bu tarz tartışmalar ortaya atıyorlar diye Ömer Çelik, Kelime-i Tevhid bayrağını bilmiyorlar. Bu hem cahillik hem barbarlık ifadelerini kullandı. Çelik, Süper Kupada Galatasaray ve Fenerbahçenin bildirimlerinin kabul edildiğini maç günü iki kulübün yeni isteklerde bulunduğunu belirterek, Oraya gidilmesi herkesin onayıyla olmuş şeklinde konuştu. Kamuda torpil iddialarını da yanıtlayan Çelik, Orada bakan yardımcısı arkadaşımıza haksızlık ediliyor. Hepimizin elinde yüzlerce not vardır. Belli bir kesimden not gelmiyor. Vatandaşımız bunu iletiyor dedi. Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için özel bir çalışma olacağını belirten Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliğini anlatacağız diye konuştu.