AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrailin Gazzede hastaneyi vurmasına tepki gösteren Ömer Çelik, 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistindeki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. ifadelerini kullandı. Çelik ABDnin çatışmaları körüklediğini belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Blinkenın Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum. şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur. dedi.