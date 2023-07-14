AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye, İsveçin NATO üyeliğine evet demedi, NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dedi. Meclis bunu takdir edecek açıklamasında bulunarak İsveçin NATO üyeliğinde son kararın Mecliste olduğunun altını çizdi. Çelik, Devletin ilgili birimleri Evet İsveç mükellefiyeti yerine getirmiştir diye bir arzda bulunup, sayın Cumhurbaşkanımız Bizim açımızdan tatminkârdır derse biz evet deriz. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın ortayla koyduğu irade ile tescillenecek. Kendi devletimizin kurumları ve Cumhurbaşkanımızın tutumu bizim açımızdan belirleyici olacak dedi.