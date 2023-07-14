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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama: "Türkiye 'evet' demedi, takdir Meclis'in" / 13.07.23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama: "Türkiye 'evet' demedi, takdir Meclis'in" / 13.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama: "Türkiye 'evet' demedi, takdir Meclis'in" / 13.07.23

Takvim 02:50
02

Levent Gültekin'den yeni bomba! "Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı" dedi, CHP'deki dört ismi işaret etti: "Anlattıklarım yalansa deli olmam lazım" / 13.07.23

Takvim 02:38
03

Emekliye %25 zam! Memura 22 bin 17 lira maaş... SSK ve Bağ - Kur emeklilerine kuruşu kuruşuna zamlı maaş tablosu

Takvim 03:55
04

Milyonlara memur zammı: Sosyal ödemeler artıyor! Kim ne kadar alacak?

Takvim 04:04
05

Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin şifreleri! Büyükşehirler elden gidiyor kaygısı, İmamoğlu'nu İBB'de tutup siyasetten silme planı... / 13.07.23

Takvim 04:06
06

Galatasaray Jorginho için harekete geçti! / 14.07.23

Takvim 01:28
07

Arda Güler Messi’yi bile solladı! Rekorları alt üst ediyor / 14.07.23

Takvim 01:02
08

Mersin'de gece yarısı PKK/KCK operasyonu! 11 şüpheli yakalandı / 13.07.23

Takvim 00:59
09

Murat Karayalçın rakı masasından kalktı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun hayallerini suya düşürecek hamle / 12.07.23

Takvim 02:48
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