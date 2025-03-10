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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Lazkiye'de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz / 10.03.25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Lazkiye'de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz / 10.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Lazkiye'de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz / 10.03.25

Takvim 06:55
02

İmralı'ya 4. tur! DEM heyeti Suriye'nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... "Öcalan YPG'ye mektup ya da mesaj gönderecek" iddiası / 10.03.25

Takvim 03:54
03

Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi / 10.03.25

Takvim 07:18
04

"Şaibe" paniği İmamoğlu'na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10'dan 48'e çıkarıp liste şişirdiler / 10.03.25

Takvim 07:20
05

CHP'li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili'ye sistematik mobbing... "Atalım şunu dışarı" / 10.03.25

Takvim 07:12
06

Fenerbahçe'nin kalesinde kritik karar! İkisi birden... / 10.03.25

Takvim 07:03
07

Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı / 10.03.25

Takvim 03:16
08

"Dünya sussa Türkiye susmayacaktır" | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazzeli ailelerle aynı sofrada! İftar programında net mesajlar / 10.03.25

Takvim 04:34
09

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG'ye tepki / 10.03.25

Takvim 07:03
10

Transfer detayları sır gibi saklanmıştı: Slovak yıldızın sözleşme detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Skriniar gerçekleri / 10.03.25

Takvim 01:18
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