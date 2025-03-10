AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriyede yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lazkiyede yaşananlar hakkında konuşan Çelik, Suriyede provokasyonlar planlanıyor dedi. Kimin kim olduğunu biliyoruz ifadelerini kullanan Ömer Çelik, yaşananların Esad güçlerini diriltmek isteyenlerin oyunu olduğunu söyledi. Öte yandan mezhep üzerinden algı yapanlara da tepki gösteren Çelik, Terörist teröristtir. Teröristin mezhebi olmaz. Muhalefetin kayıpların mezhebine gönderme yapması yanlış şeklinde konuştu.