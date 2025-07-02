AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Leman dergisinin skandal karikatürüne sert tepki gösterdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu düşünmüyoruz. Bize göre İslam düşmanlığı yapan bir nefret suçudur bu. dedi. Çelik, derginin imza attığı skandalın arkasındaki zihniyet dünyasının siyonist soykırımı mazur göstermeye çalıştığını ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik bulışmayı duyuran Çelik, Başkan Erdoğanın haftaya DEM Parti heyetini kabul edeceğini bildirdi.