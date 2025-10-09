×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi" / 09.10.25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi" / 09.10.25

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi" / 09.10.25

Takvim 06:21
02

CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı / 09.10.25

Takvim 01:15
03

Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak / 09.10.25

Takvim 03:26
04

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler" / 09.10.25

Takvim 06:34
05

Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti / 09.10.25

Takvim 01:18
06

Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır" / 09.10.25

Takvim 04:08
07

66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor... / 09.10.25

Takvim 01:09
08

Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!

Takvim 02:13
09

Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...

Takvim 03:31
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı