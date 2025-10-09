Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, terör örgütü PKKnın silah bırakma sürecine ilişkin, Silahların bırakılması ve meselenin tamamen gündemden çıkması sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi, fiilen sonuçlanmış olması ve güvenlik kurumları tarafından teyidinin gerçekleşmesi gerekir. dedi. Aynı zamanda Çelik, Sumud Filosundaki aktivistleri hukuka aykırı bir şekilde alıkoyan işgalci İsraile sert tepki gösterdi.