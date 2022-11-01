AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gündeme ilişkin konuştu. Türkiyenin gururu olan Toggun banttan inişini bir özgüven Devrimi olarak tanımlayan Çelik, Türkiyenin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Togga sevinemeyen travmatik tipler var dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna adaylığını ilan etsin şeklinde çağrıda bulunan Ömer Çelik, Karşıma çıksın diyorsa sayın Kılıçdaroğlunun bir an evvel adaylığını ilan etmesini bekliyoruz. İngiltereye gidiyormuş, seçimler Türkiyede yapılacak, Washingtonda Londrada değil, haberi olsun. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi kendisi açısından en tutarlı iş olacaktır, eğer tutarlılık arıyorsa şeklinde konuştu.