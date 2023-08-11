Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. CHPnin seçim sonucu açıklamalarına sert tepki gösteren Çelik, Darbelere destek vermek açısından CHPnin kötü bir sabıkası var. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Vatandaş iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış diyor ifadelerini kullandı. Öte yandan terörle mücadelede de kararlık mesajı veren Ömer Çelik, Avrupadaki yükselen İslam düşmanlığına karşı Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur açıklamasında bulundu.