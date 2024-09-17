AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivil anayasa mesajı veren Ömer Çelik, Bu darbe anayasasından Türkiyenin kurtulması gerekir. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen görülüyor ki sivil bir gözle yapılmış, anayasal düzeni korumak, özgürlükleri korumak için bir sivil anayasa ihtiyaçtır, ihtiyaçtan öte zorunluluktur. dedi. Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığına dikkat çekti. Ömer Çelik, İsrailin şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eyginin cenaze töreninde yaşananlar sebebiyle de Özgür Özele tepki gösterdi.