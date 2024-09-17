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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel'e tepki: İki hata yaptı / 16.09.24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel'e tepki: İki hata yaptı / 16.09.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel'e tepki: İki hata yaptı / 16.09.24

Takvim 06:54
02

Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği / 16.09.24

Takvim 05:07
03

Trump'a yönelik 2. suikast girişiminde 'CIA'sal iz! Kim bu Ryan Wesley Routh? Rus menşeili AK-47 ile 'Ukrayna' mesajı / 15.09.24

Takvim 07:02
04

Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 / 16.09.24

Takvim 02:19
05

Premier Lig devinden Galatasaray'a Osimhen teklifi! / 16.09.24

Takvim 01:21
06

Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı / 16.09.24

Takvim 01:42
07

Başkan Erdoğan'dan "Adaleti etkileşime kurban etmeyiz" mesajı! 'Narin' uyarı... "Siyasi hesaba izin vermeyiz" / 16.09.24

Takvim 06:29
08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: "Enflasyonda kalıcı düşüş başladı"

Takvim 07:46
09

Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak / 16.09.24

Takvim 01:53
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