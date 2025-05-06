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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Yakın zamanı işaret etti / 05.05.25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Yakın zamanı işaret etti / 05.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Yakın zamanı işaret etti / 05.05.25

Takvim 06:24
02

Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti! 1 yıllık Mourinho faturası 4.7 milyar lira / 06.05.25

Takvim 01:22
03

Can sıkan durum! Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU / 05.05.25

Takvim 03:52
04

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü / 05.05.25

Takvim 00:22
05

Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak / 06.05.25

Takvim 01:47
06

Hadise vergiden kaçmak için Avrupa'yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor / 06.05.25

Takvim 00:38
07

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç / 06.05.25

Takvim 01:00
08

TAKVİM yazdı Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı! CHP muvazeneyi kaybetti: Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, milletin iradesine bant çekiyorlar / 05.05.25

Takvim 06:18
09

Kartal'dan şampiyonluk darbesi! Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU / 05.05.25

Takvim 06:27
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