AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özele yapılan saldırıyı reddettiklerini, lanetlediklerini bildiren Çelik, Bu saldırı demokrasimize yapılmıştır dedi. Çelik, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili çok çarpıcı bir mesaj verdi. Yakın bir zaman dilimini işaret ederek yeni aşamaya geçileceğini vurguladı. PKKnın tüm şubeleri ve illegal unsurlarıyla beraber silah bırakmasının dönüm noktası olacağını söyledi. Başkan Erdoğan - Trump görüşmesine değinen Çelik, Trumpın müstakil olarak Türkiyeye gelmek istediğini, Başkan Erdoğanı da Washingtona davet ettiğini dile getirdi.