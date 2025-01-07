28 Aralık’ta İmralı’yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaretlerini devam ettiriyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet TBMMde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını ifade eden Güler, Samimi ve olumlu bir şekilde sohbet ettik, görüşlerimiz paylaştık. dedi.