Son dakika haberleri... AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumunda düzenlenen Birlik, İrade, Zafer programının hazırlıkları tamamlandı. AK Parti İstanbulda Büyük İstanbul buluşması gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Statta 96 bin kişinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, ilçe teşkilatlarına talimat verdi. Erdoğan, Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz dedi. Erdoğan, 6lı masaya göndermede bulunarak Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmil ilmik örerek kendi işimize bakacağız ifadelerini kullandı.