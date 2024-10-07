AK Partide kongre süreci başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın verdiği Kapsamlı değişim mesajı sonrası 41 il ve 547 ilçe başkanı değiştirildi. Büyük kongrenin Nisan 2025te yapılması beklenirken AK Partinin değişim manifestosu da netleşti. Buna göre; Kırmadan, dökmeden, yeni kopuşlara, yeni kırgınlıklara asla sebebiyet vermeden herkes kucaklanacak ama ihtiyaç olan değişimi de kararlı bir şekilde hayata geçirecek. Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak. Öte yandan Edirneden Karsa rapor hazırlandı. Vatandaşın talep ve istekleri ile yeni yargı reformu Başkan Erdoğana sunulacak.