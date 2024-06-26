AK Parti 1-2 Temmuz’da belediye başkanlarıyla yapılacak Kızılcahamam kampı öncesi 5 saatlik MYK toplantısında kritik gündem başlıklarını masaya yatırdı. MYKda Başkan Erdoğan, sokak hayvanları ile ilgili çalışmanın kendisine bir an önce sunulması için talimat verdi. 7 il başkanı ile Başkan Erdoğanın tek tek mülakat yaptığı ve ekonomi başlıklarının da ele alındığı öğrenildi. Öte yandan Erdoğan, toplantıda kurmaylarını Cumhur İttifakının dayanışmasına zarar verme girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.