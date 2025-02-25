AK Partide MKYK ve MYK kadrolarında köklü değişim yaşandı. Yeni MKYK listesine 39 yeni isim dahil edilirken, 36 kişi mevcut kadroda yerini korudu. MKYKnın yüzde 52si yenilenmiş oldu. Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun, Nedim Yamalı ve İYİ Partiden istifa ederek AK Partiye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman, Kürşad Zorlu gibi isimlerin listede yer alması oldukça çok konuşuldu. Usta gazeteciler, AK Partideki değişimi yorumladı, yeni dönemin şifrelerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.