Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kabinede değişim olacak mı? sorusuna yanıt veren Çelik, Yaptığımız çalışmalarda, seçimin sayısal sonuçlarını değerlendiriyoruz. Siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldik. Hangi tavrımızı vatandaşımız beğendiyse onu güçlendireceğiz. MYKda, Bakanlar Kurulunda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur ifadelerini kullandı.