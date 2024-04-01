Son dakika haberi! AK Partide 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğindeki ilk MYK yarın yapılacak. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları ele alınacak. Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında, Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız. Bunun için önümüzde yaklaşık 4-5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. ifadelerini kullanmıştı.