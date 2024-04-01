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AK Parti'de seçim sonrası olağanüstü MYK yarın toplanıyor: "Gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız" / 01.04.24

AK Parti'de seçim sonrası olağanüstü MYK yarın toplanıyor: "Gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız" / 01.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti'de seçim sonrası olağanüstü MYK yarın toplanıyor: "Gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız" / 01.04.24

Takvim 04:04
02

Hatay’da Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk seçimi kazandı / 01.04.24

Takvim 17:48
03

Seçim sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama: Hedefimiz enflasyonu düşürmek / 01.04.24

Takvim 01:11
04

İstanbul'da saldırı hazırlığındaydılar! 2 DEAŞ üyesi jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı / 01.04.24

Takvim 03:03
05

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında PFDK'ya sevk edilenler açıklandı! Osayi, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde... / 01.04.24

Takvim 04:50
06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim değerlendirmesi! Erken seçim çığırtkanlarına tepki: Erdoğan'a desteğimiz sonuna kadar sürecek / 01.04.24

Takvim 05:08
07

CANLI TAKİP | Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi sayıma geçildi | İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları / 31.03.24

Takvim 07:17
08

İYİ Parti'de 'olağanüstü' haller! İstifa çağrıları sonrası Akşener'den 'seçimli kongre' ilanı / 01.04.24

Takvim 01:56
09

Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü: Polis kaçan şüphelileri arıyor / 01.04.24

Takvim 00:47
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