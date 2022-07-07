AK Parti'de 'vefa' toplantıları! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 06.07.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefa toplantıları kapsamında AK Partide geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanlarına hitap etti. AK Partinin demokrasi ve kalkınma devriminin cumhuriyet tarihinin en büyük atılımı olduğunu belirten Erdoğan, Meydanı emperyalist uşaklarına bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Türkiyenin uluslararası arenadaki önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Artık kendi vizyonunu belirleyen ve kararlı adımlar atan bir Türkiye var dedi. 2023 seçimlerinin kızgınlıkla ve kırgınlıkla hareket edilecek bir seçim olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, güçlü Türkiyenin inşasından taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, NATO Zirvesi ve enflasyon konu başlıklarında da önemli mesajlar verdi.