AK Parti'den Ankara'da cemevlerine yapılan saldırılara tepki: Saldırıları lanetliyoruz provokasyonların amacı bellidir / 31.07.22

Son dakika haberleri... Ankarada cemevlerine yapılan provokatif saldırılara AK Partiden tepki geldi. Başını Ümit Özdağın çektiği provokasyonla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki gösterdi. Çelik Canlarımıza geçmiş olsun... Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. açıklamasını yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı açıklamada Ankarada, Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı.