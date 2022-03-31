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7/24 Dinle Takvim AK Parti'den asgari ücrete memur ve memur emeklilerine zam açıklaması! 3600 ek gösterge... Faruk Erdem Takvim.com.tr'ye özel olarak yorumladı
AK Parti'den asgari ücrete memur ve memur emeklilerine zam açıklaması! 3600 ek gösterge... Faruk Erdem Takvim.com.tr'ye özel olarak yorumladı

AK Parti'den asgari ücrete memur ve memur emeklilerine zam açıklaması! 3600 ek gösterge... Faruk Erdem Takvim.com.tr'ye özel olarak yorumladı

Takvim

150 Bölüm | 06:04:06
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01

AK Parti'den asgari ücrete memur ve memur emeklilerine zam açıklaması! 3600 ek gösterge... Faruk Erdem Takvim.com.tr'ye özel olarak yorumladı

Takvim 07:04
02

THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler? / 24.03.22

Takvim 01:28
03

Kim Min Jae Güney Kore basınında manşet oldu / 28.03.22

Takvim 00:46
04

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü / 25.03.22

Takvim 03:29
05

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!

Takvim 06:28
06

Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü! Büyük kulüplerin yabancı hoca tercihlerini yerden yere vurdu / 29.03.22

Takvim 01:41
07

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
08

Kadına ve sağlıkta şiddete karşı yeni düzenleme komisyonda kabul edildi! Kravat indirimine son / 29.03.22

Takvim 06:18
09

Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt'ten çarpıcı açıklama! "Fenerbahçe’de 6 ay bedava oynadı" / 31.03.22

Takvim 01:15
10

Spor yasası teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi / 30.03.22

Takvim 01:37
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