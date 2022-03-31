AK Parti'den asgari ücrete memur ve memur emeklilerine zam açıklaması! 3600 ek gösterge... Faruk Erdem Takvim.com.tr'ye özel olarak yorumladı

Son dakika haberleri... Asgari ücrete zam gelecek mi? Bu soru milyonlarca asgari ücretli çalışanın merak konusu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuzda memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu değerlendirilecek dedi. 3600 ek göstergenin ise temmuza kadar çıkarılacağını söyledi. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü takvim.com.trye özel olarak değerlendirdi. Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler bir bir çıkıyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zamla birlikte başlayan süreç Temmuz ayı ile birlikte önemli ölçüde tamamlanacak. Emekliler, memurlar, işçiler, EYT’liler, asgari ücretliler için beklentiler de karşılanmış olacak. diyen Erdemin değerlendirmesi ise şu şekilde...