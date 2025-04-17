AK Parti Grubu CHP Denizli Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karacanın TBMMdeki korsan Can Atalay eylemine sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Biçer açıkça Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımıyla da hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurula sunulamaz. Bu konuda Meclis başkanvekillerinin hiçbir takdir yetkisi de bulunmaz. dedi. Usta, Karacanın Sırrı Süreyya Öndere saygısızlık yaptığını dile getirdi.