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AK Parti'den CHP'nin manipülasyonuna sert tepki: Meclis tablosunda ve cumhurbaşkanlığında öndeyiz / 15.05.23

AK Parti'den CHP'nin manipülasyonuna sert tepki: Meclis tablosunda ve cumhurbaşkanlığında öndeyiz / 15.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti'den CHP'nin manipülasyonuna sert tepki: Meclis tablosunda ve cumhurbaşkanlığında öndeyiz / 15.05.23

Takvim 00:00
02

Bu da küresel tetikçi The Economist'e kapak olsun! Milli irade "Başkan Erdoğan" dedi, haftalardır gazlanan Kılıçdaroğlu fark yedi / 14.05.23

Takvim 03:58
03

Başkan Erdoğan'a sevgi seli... İstanbul'da vatandaşlarla selamlaştı / 14.05.23

Takvim 02:49
04

Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey kararını verdi! İmzayı atıyor / 14.05.23

Takvim 01:10
05

Yeniden Refah Partisi girdiği ilk seçimde 40 yıllık Saadet Partisi'ni geçti | 14 Mayıs seçim sonuçları / 14.05.23

Takvim 02:10
06

Trabzonspor'dan transferde Avrupa çıkarması: 6 farklı ülkede futbolcular izlendi! / 14.05.23

Takvim 01:12
07

Teyit Org ve Doğruluk Payı'nda Soros izi! ABD ve AB fonuyla algı tüccarlığı... PKK'sı FETÖ'sü radikal sol örgütü ne ararsan var! / 14.05.23

Takvim 05:01
08

Seçim öncesi çirkin provokasyon! Muhafazakar gençlere küfür ve yumruklarla saldırdılar / 14.05.23

Takvim 00:43
09

Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki / 14.05.23

Takvim 02:41
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