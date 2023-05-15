AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oy sayımlarının şeffaflıkla devam ettiğini bildirdi. Ekrem İmamoğu, Mansur Yavaş ve Faik Öztraka sert tepki gösteren Çelik, Telaş içinde televizyona çıktılar, milli irade adına utanç verici bir açıklama. Yaptıkları açıklama milli iradeyi gasp girişimidir ifadelerini kullandı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da Meclis tablosunda çok net bir şekilde Cumhur İttifakının önde olduğunu görüyoruz ve cumhurbaşkanlığında da önde olduğumuzu görüyoruz şeklinde konuştu. İlerleyen saatlerde yeniden basının karşısında çıkan Çelik, Açık ara öndeyiz, resmi sonucu bekliyoruz. Tablo ortaya çıkınca mahçup olacaklar. Yenilgiye gerekçe arıyorlar ifadelerini kullandı.