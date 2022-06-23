AK Parti'den flaş emekli maaşına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş'tan ara zammı duyurusu

Son dakika... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. dedi. Kurtulmuş ayrıca Asgari ücretle ilgili bakanlığın önünde farklı seçenekler var, bunlardan birine karar verilir ve uygulanır. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili düzenleme hakkındadır. ifadelerine yer verdi. EYTyle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, EYTde çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem, ama dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır ifadelerine yer verdi.