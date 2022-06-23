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7/24 Dinle Takvim AK Parti'den flaş emekli maaşına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş'tan ara zammı duyurusu
AK Parti'den flaş emekli maaşına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş'tan ara zammı duyurusu

AK Parti'den flaş emekli maaşına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş'tan ara zammı duyurusu

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

AK Parti'den flaş emekli maaşına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş'tan ara zammı duyurusu

Takvim 06:25
02

FETÖ imamı Erkan Karaarslan’a adrese teslim ihale: CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun 6 yıla kadar hapsi isteniyor / 16.06.22

Takvim 02:15
03

Trabzonspor Marlon'dan olumsuz haber aldığı takdirde B planını belirledi / 21.06.22

Takvim 01:01
04

İtalya basınından flaş transfer iddiası! Galatasaray Mario Balotelli ile el sıkıştı / 18.06.22

Takvim 01:46
05

Fenerbahçe yıldız avında: Jorge Jesus’un Benfica’dan eski öğrencisini istediği öne sürülüyor / 20.06.22

Takvim 01:55
06

Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Welington için harekete geçiyor / 13.06.22

Takvim 01:14
07

Fenerbahçe’nin süper yeteneği Arda Güler ile ilgili çıkan iddia bomba etkisi yaratacak / 07.06.22

Takvim 01:50
08

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 6 numara yeni aday Vinicius Souza / 23.06.22

Takvim 01:05
09

Türkiye'nin ihracat artışı %43.3 ulaşarak tarihte ilk defa toplam ihracat payında %1'i geçti!

Takvim 04:29
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