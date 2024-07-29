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AK Parti'den Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım / 28.07.24

AK Parti'den Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım / 28.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti'den Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım / 28.07.24

Takvim 03:50
02

Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM'e konuşan Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e 'tüzük kurultayı' uyarısı: Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi / 28.07.24

Takvim 02:42
03

Galatasaray transferde yıldıza doymuyor! Cimbom yine ters köşe yaptı / 28.07.24

Takvim 06:45
04

Fenerbahçe dünyada ses getirecek! Yıldız oyuncu için girişimler başladı / 28.07.24

Takvim 03:13
05

Şeytan Paris'te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı | Skandal savunma: "Hedefimize ulaştık" / 28.07.24

Takvim 07:19
06

DEM Parti'li Sevilay Çelenk Paris'teki LGBT terörüne 'performans' dedi hükümeti hedef aldı! / 28.07.24

Takvim 06:00
07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan A Haber'de önemli açıklamalar / 28.07.24

Takvim 07:26
08

Beşiktaş'a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek / 28.07.24

Takvim 04:32
09

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalar / 28.07.24

Takvim 05:07
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