AK Parti, Türkiyenin Mavi Vatan davasını Masal olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tana sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bu, Türkiyenin milli siyasetine karşı Yunanistanın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Atatürk bunları görse sopayla kovalardı ifadelerini kullandı. Öte yandan konuya ilişkin takvim.com.trye konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Partime acıyorum sözleriyle tepkisini dile getirdi.