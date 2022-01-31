AK Parti'den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki! Çaresizlik ve acizliktir / 30.01.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzonda bir toplu açılış törenine katılarak önemli açıklamalara imza attı. Başkan Erdoğan, kurdele kesimi sırasında bir çocuğun kendisine seslendiğini farkederek yanına çağırdı. Çocuğun derdini dinledi. Fakat her fırsatta kirli siyaset yürüterek algı yaratmaya çalışan mulafet, bu görüntüler üzerinden de propaganda yapmaya girişti. AK Partiden ise sert tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir takım paylaşımlara imza atarak Bir çocuğun Plansız ve öğretilmeden sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir dedi.