AK Parti'den son dakika EYT açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!

Her geçen gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler duyuruluyor ve vatandaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak dün konuya ilişkin açıklamaları sorulan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Göstergeyi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYTlilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız. ifadelerini kullandı.