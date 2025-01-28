AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından adli süreçlerin şeffaflığı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını, Gazze’deki insani kriz ve terörle mücadele konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, otel yangınına ilişkin adli ve idari soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü ve Nereye uzanırsa uzansın, sorumlular cezalandırılacak dedi. Terörle mücadele konusuna da değinen Çelik, örgütlerin bölgedeki çıkar çatışmalarına hizmet ettiğini belirterek Terörsüz Türkiye hedefinin altını çizdi.