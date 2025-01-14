Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da kongre süreci, deprem bölgelerindeki çalışmalar ve terörle mücadele ele alındı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Devlet Bahçeli’nin terörsüz Türkiye hedefindeki katkılarına dikkat çekerek, Sayın Devlet Bahçelinin bütün siyasi birikimiyle, tecrübesiyle Türkiyenin gündeminden terörü çıkarmak, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu çok güçlü bir inisiyatif var. dedi. Ayrıca, Gazze ve Suriye ile ilgili gelişmelere yönelik Türkiyenin net tavrını yineledi.