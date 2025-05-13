AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Devlet aklının bu süreci hazırladığını belirten Ala, Terörün kazananı huzurun kaybedeni yoktur. dedi. Mekanizmaların kurulduğunu ve işlediğini belirten Ala terör örgütü PKKnın silahları ne zaman ve nasıl bırakacağına ilişkin planların hazır olduğunu belirtti. PKKya karşı operasyonlar durdu mu? sorusunu yanıtlayan Ala, Bir terör örgütünün sonlanması, silahların bırakılması, feshedilmesi Türkiyenin savunma birimlerinde herhangi bir değişikliğe politika izlemeye neden olmaz, olamaz. diyerek bir tehdit olursa TSKnın sınırları koruduğunu ifade etti.