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7/24 Dinle Takvim AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı / 20.12.22
AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı / 20.12.22

AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı / 20.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi: Çiftçiler de milletimiz de biliyor sözünüzü tutmadığınızı / 20.12.22

Takvim 01:06
02

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
03

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
04

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
05

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
06

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
07

İmamoğlu ile Akşener CHP'lileri atlatıp baş başa ne görüştü? DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Saraçhane' itirafı: Önceden planlanmış olabilir... / 20.12.22

Takvim 02:18
08

İngiltere'de sağlık sisteminde çöküş! Yaşlı kadın kırık kalçayla 25 saat acı içinde kıvrandı / 20.12.22

Takvim 02:06
09

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'saksı' muamelesi! Kürsüye çağırmadı İmamoğlu'nun o tweeti havada kaldı / 20.12.22

Takvim 03:05
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