CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiftçilere çeşitli vaatlerde bulunarak, Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek açıklamasını yaptı. Bu sözler sonrası akıllara CHP tarafından verilen ancak tutulmayan CHPden her çiftçiye bedava traktör vaadi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla CHPnin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı. Dağ paylaşımında, Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi Durmadığınızı ifadelerini kullandı.