AK Parti, Yeniden Refah Partisine bir ziyaret gerçekleştiriyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde Erbakan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Yıldırım, Önümüzdeki seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk, verimli bir görüşmeydi. İnşallah bu seçimlerde birlikte yol yürümek istiyoruz. dedi. Öte yandan A Haber canlı yayınında 2018 yılındaki seçimlerde Başkan Erdoğanı desteklediklerini belirten HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. diyerek 11 Mart saat 15.00ı işaret etti.