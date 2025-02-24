AK Partinin A Takımında yer alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı editörümüz Fatma Güle özel demeçler verdi. AK Partinin dünyaya örnek olduğu söylendi. Değişim Tecrübe ve trendi harmanlama mücadelesi olarak tanımlandı. Ana hedefin Türkiyeyi her alanda dünyanın en ileri noktasına götürmek olduğu ifade edildi