Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı. Profesyonel çalışma hayatında devletin her kademesinde vatana ve millete hizmet için gece gündüz çalışan Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ayrılmasının ardından Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına TBMM çatısı altında devam ediyordu. Adaylığı açıklanan Kurum, sosyal medyadan bir video mesaj yayımladı. CHPli İBB yönetimini eleştiren Kurum, Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiyeden sonra sadece İstanbula odaklayan bir yönetime sahip olacak. dedi.