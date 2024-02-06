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AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5'ini bile yapamadı / 05.02.24

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5'ini bile yapamadı / 05.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5'ini bile yapamadı / 05.02.24

Takvim 07:25
02

Alman medya devinin oyunu ortaya çıktı! Soykırımcıya destek ve yasa dışı yerleşime reklam karşılığında milyarlar alıyorlar / 05.02.24

Takvim 05:00
03

'DEM'li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu'na "Somut adım atın" resti / 06.02.24

Takvim 03:33
04

Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları... / 06.02.24

Takvim 06:46
05

Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep 'oradaydı' | "Söz verdiler ve sözlerini tuttular" / 05.02.24

Takvim 07:24
06

Aliyev'den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak / 05.02.24

Takvim 04:10
07

Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti'den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem / 05.02.24

Takvim 06:55
08

Muhalefetin "Hatay" operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar / 05.02.24

Takvim 06:53
09

1999'da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır / 05.02.24

Takvim 06:59
10

Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan'da göreceğiz / 05.02.24

Takvim 04:39
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