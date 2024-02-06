AK Partinin İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbulun sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Kurum katıldığı canlı yayında vizyon projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mesele İstanbul ise herkesle çalışırım diyen Kurum, 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceklerini ifade etti. Ekrem İmamoğlunun Başkan Erdoğanı hedef alan skandal sözleri ve kırpılmış video üzerinden yürüttüğü Hatay algısına sert tepki gösteren Kurum, Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız dedi. CHPli İBB ve İmamoğlunun sınıfta kaldığını belirten Kurum, 115 bin konut sözü verdiler %5ini bile yapamadılar! Mevcut İBB yönetimi deprem konusunda sınıfta kaldı dedi.