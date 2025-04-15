İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kamu kaynaklarıyla kurulan kirli düzen gün yüzüne çıkıyor. CHPli eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu şeffaflık talebi ise CHP’li üyelerce engellendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bu skandala sert tepki gösterdi. Özdemir, Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü. Gerçekleri halktan saklamaya çalışanlar unutmasın:Karanlıkta kalmaz hiçbir hakikat. ifadelerini kullandı.