AK Parti'ye ihanet eden Ali Babacan'ın skandal açıklamalarına sert tepki: Darbecilerin diliyle konuşuyor! / 20.12.21

Daha önce yaptığı açıklamalarla AK Partiye ihanet ettiğini itiraf eden Ali Babacan, Başkan Erdoğanı hedef aldığı konuşmasına Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok tepki gösterdi. Babacanı Başkan Erdoğanın siyaset sahnesine çıkardığına dikkat çeken Altınok, Dün falanca için sustum dediği için bugün kimin için konuştuğunu bilemediğim bir siyasetçiden erdemli davranmasını bekleyecek halim yok...Ama bu kısacık akıl molasını verebilseydi, hiç olmazsa, 28 Şubatçıların Erbakanı devirmek için tedavüle sürdüğü kabile devleti kalıplarına tenezzül etmek zorunda kalmazdı. ifadelerini kullandı.