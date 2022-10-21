AK Partiye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. AK Partiye geçiş sürecini anlatan Çelebi, Neden CHPden ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaşa şeref madalyası, Çelebiye linç kampanyası. HDPli denklemde PKK ile mücadele edilemez ifadelerini kullandı. Çelebi, Biz cezaevindeyken FETÖcülerle sadece Başkan Erdoğan mücadele edebilir diyorlardı. Bu kumpasları Erdoğan bozar dedik şeklinde konuştu. İsmail Ok, İYİ Partinin Sorosçular tarafından yönetildiğini belirterek, Önemli görevlere isimleri getirebilmek için partiye milyon dolarlar yağdırdılar. Günaha ortak olmak yerine partiden ayrıldık. diye konuştu.