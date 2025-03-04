CHP’li İBB’ye ait İstanbul Medya AŞ. şirketinde savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama yapıldı. Şirketten ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi. Bilgisayarlara el kondu. Bilindiği üzere Murat Ongunun idaresindeki Medya AŞ Saraçhane Bülbülleri ve Ekremci trollerin fon kapısı. 2020-2024 yılları arasında yüz milyonlarca liranın adrese teslim ihalelerle trollere akıtıldığı ifade ediliyor. Öte yandan CHP’nin şaibe iddiasıyla mahkemelik olan kurultayında Murat Ongun vasıtasıyla dağıtıldığı iddia edilen lüks telefon ve tabletlerin Medya AŞ üzerinden mi elde edildiği merak konusu oldu.