Beşiktaştaki vurgun çarkıyla siyaseten çıkmaza giren CHP, yargıya parmak sallayarak çıkış yolu arıyor. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın SEYYAR GİYOTİN paylaşımıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleki hedef gösterdi. Özgür Özel, Gürleke hakaretler savurdu. Ekrem İmamoğlu ise başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti. Hadsiz sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise anayasa madde 138i işaret edip Yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımlar atılacak dedi.