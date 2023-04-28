Son dakika haberi! Türkiyede cari açık problemini kökünden çözecek enerjide bağımsızlık hamlesinin önemli bir yapı taşı AKKUYU NGS ile atıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans yöntemi ile katıldı. Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerden birinin Akkuyu NGS olduğunu belirten Putin, Türkiyede gaz merkezi kurulacak, talebi olanlara bu merkezden gazı satacağız. dedi. Putin, Akkuyu NGSnin Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına yetiştirilmesinin, Erdoğanın kişisel başarısı sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiyenin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini belirten Erdoğan, Akkuyu NGSnin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir. dedi.