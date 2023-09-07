İYİ Parti lideri Meral Akşener dört nala sürdürdüğü at pazarlığında el yükseltmek için çarpıcı bir çıkışa daha imza attı. İstanbul ve Ankarada seçime ayrı gireceğiz diyerek CHPye gözdağı veren Akşener, İzmir için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor dedi. Öte yandan İYİ Parti lideri 3-6 Mart sürecinde seçmeni nasıl kandırdıklarını da kendi ağzıyla itiraf etti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ben önermedim dese de arşivler sergilenen kirli siyaseti açık etti. Hem Kürşad Zorlu hem de Mansur Yavaşın o dönem teklifin Akşenerden geldiğini teyit eden açıklamaları mevcut. Teklif CHPden geldi diyen Aytun Çıray ise yakın bir zamanda İYİ Partililerce afaroz edildi. Öte yandan eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabınında Meral Akşeneri yalanladı.