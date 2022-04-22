Akşener 'elektriği' verdi! Kılıçdaroğlu'na 'ucuz şovlara gerek yok' mesajı: "Hanenin borcunu ben ödeyeyim" / 21.04.22

Fatura ödemeyeceğini belirterek halkı sivil itaatsizliğe itmeye çalışıp, provokasyona soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu’nun üç aylık birikmiş borcunun 1030 TL olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından CHPnin ittifak ortağı İYİ Partinin Genel Başkanı Meral Akşenerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için dedi. İYİ Parti liderinin bu çıkışı Kılıçdaroğlunun fatura eylemini hoş karşılamadığını gözler önüne sererken Bitir uzatma rezil olduğun kadar oldun, ucuz şovlara gerek yok mesajı olarak da yorumlandı.